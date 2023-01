Agata Rubik była zazdrosna o męża? Przyznała, że kontrolowała jego maile i miała dostęp do wszystkich haseł

Agata Rubik szczerze przyznała, ze na początku ich relacji miała problem z zaufaniem. Mając dostęp do haseł, czytała korespondencję ukochanego.

"Wynikało to raczej z ciekawości, a nie zazdrości. Dostawał dużo zabawnych listów i propozycji. Piotr nie daje mi kompletnie powodów do zazdrości, ja jemu też nie. Ale ręki za nikogo bym sobie na dała uciąć, bo życie bywa przewrotne, a ja za bardzo cenię sobie ręce. Nadal mamy dostęp do swoich telefonów, ale nikt nie ma potrzeby, żeby z tego korzystać" - dodała celebrytka.