Zbigniew Zamachowski został zapytany o Monikę Richardson. Aktorowi puściły nerwy. Rzucił słuchawką telefonu Małgorzata Puzyr

Zbigniew Zamachowski kolejny raz usłyszał to samo pytanie. Nie wytrzymał. Uciął rozmowę fot. przemek swiderski/polska press

Związek Zbigniewa Zamachowskiego i Moniki Richardson przeszedł do historii w 2021 roku. Aktor wciąż jednak otrzymuje pytania od dziennikarzy o byłą partnerkę. Tym razem nie wytrzymał i rzucił słuchawką telefonu. Co go tak zdenerwowało?