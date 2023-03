Aneta Kręglicka kończy 58 lat. Modelka wciąż zachwyca. Tak teraz wygląda polska Miss Świata

Aneta Kręglicka - życiorys

Aneta Kręglicka urodziła się w Szczecinie, ale gdy miała 12 lat przeprowadziła się z rodziną do Gdańska, gdzie uczęszczała do III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte. Nim zdała maturę, wyjechała na kilka miesięcy do Londynu. W stolicy Anglii ukończyła kurs tamtejszego języka.

Po nauce w szkole średniej, edukowała się na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Tam, poza samą nauką, uczęszczała na zajęcia taneczne czy gimnastykę. W międzyczasie też zwiedziła kolejny kraj, przez rok mieszkając we włoskiej Florencji.