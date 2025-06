Ryszard Tadeusiewicz, profesor AGH: Wybory „przykryły” Dzień Dziecka?

W różnych krajach Dzień Dziecka obchodzony jest w różnych dniach i miewa różne nazwy. Na przykład we Francji ustalono datę 6 stycznia (przypomnijmy: u nas Trzech Króli, a w prawosławiu dzień Epifania - odpowiednika Bożego Narodzenia). Francuzi ponadto postanowili dzieci nadmiernie nie rozpieszczać i świętują pod nazwą Święta Rodziny.

W Japonii odpowiedni dzień nazywa się obecnie Kodomo-no Hi i jest obchodzony bardzo uroczyście 5 maja. Japończycy uważają dzieci za największy skarb, więc Kodomo-no Hi jest świętem narodowym. Jako ciekawostkę można dodać, że pierwotnie był to wyłącznie dzień chłopców i nazywał się Tango no Sekku i dopiero w 1948 roku dopuszczono do święta także dziewczynki.

Dzień Dziecka jest dniem radości wszystkich dzieci. Ale na wzór tego dnia proklamowano szereg świąt już nieco mniej radosnych: Dzień Dzieci Żołnierzy (12 lutego), Dzień Dzieci Ulicy (12 kwietnia), Dzień Dziecka Zaginionego (25 maja), Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji (4 czerwca).

Różnych takich Dni wymyślono jeszcze sporo, ale nie będę ich wymieniał, bo od samych nazw robi się smutno. A tymczasem to ma być radosne święto!