Prof. Bartłomiej Biskup: Każdy wynik wyborów oznacza niestety dalszą wojnę

To pewnie wszystko naraz, ale mobilizację na pewno postawiłbym na pierwszym miejscu. Polaryzacji nie możemy tu analizować w takim sensie, bo ona jest wymuszona przez drugą turę, bo druga tura to dwóch kandydatów i inaczej niż bez polaryzacji się nie da. Pierwsza tura z kolei mówiła nam trochę o depolaryzacji, czyli że kandydaci tych dwóch głownych partii uzyskali 60 procent, a nie 75 procent. Czyli druga tura nie mogła być jakoś zdepolaryzowana. Bardziej więc mówię o mobilizacji, o tym, że te wybory są bardzo popularne, mimo że prezydent w Polsce nie ma takiej władzy jak w systemach prezydenckich klasycznych. A jednak tu się głosuje na osobę i to jest bardzo popularne. Ale też to jest zawsze głosowanie emocjonalne; ludzie podchodzą do tego emocjami. I najczęściej druga tura to jest głosowanie negatywne. Na tym się właśnie mobilizuje. Bo tutaj było: „byle nie Trzaskowski”, „byle nie Nawrocki”, a nie „za”. Zagłosowali ci, którzy głosowali też w pierwszej turze; te 60 procent. Natomiast reszta już się zmobilizowała na zasadzie negatywnej. I proszę zauważyć: różne akcje profrekwencyjne albo akcje ze strony celebrytów, które były propagowane przed drugą turą, były też prowadzone na zasadzie negatywnej mobilizacji. Tylko celebryci, przede wszystkim za Trzaskowskim, mówili: „byle nie Nawrocki”, „bandzior”, „sutener”; różne określenia padały. A druga strona – odwrotnie: „precz z komuną”, „byle nie Trzaskowski, bo to następca Tuska”. Czyli tutaj też była ta mobilizacja negatywna. I ona na pewno odegrała rolę. To by oznaczało, że jesteśmy pół na pół, ale ja bym nie wyciągał z tego aż tak bardzo negatywnych wniosków. Chociaż się to nasuwa, bo co to znaczy: pół na pół? Jest dwóch kandydatów w drugiej turze. Czy mamy dwie Polski? Politycy by chcieli, żebyśmy mieli dwie Polski, bo wtedy łatwiej jest robić podziały i łatwiej jest mobilizować wyborców. Natomiast z mojego punktu widzenia, to było dwóch kandydatów reprezentujących może nie jakieś super dwie wizje, tylko dwa różne doświadczenia i dwa obozy polityczne. No i oczywiście różniące się troszkę w polityce zagranicznej, a bardzo mało wewnętrznie, bo to, co zapowiadali, to właściwie było wszystko to samo. Więc większych różnic tu nie było. I w tym sensie jest ten podział. Ale on wynika z drugiej tury; to nie jest podział, który się, mam nadzieję, zakorzeni na stałe w opinii publicznej. Za chwilę będą wybory parlamentarne i będzie można znowu rozłożyć to poparcie, tak jak u nas to było w pierwszej turze. Oczywiście te wyniki, jakie by nie były, świadczą o wzroście notowań ugrupowań prawicowych; to bez dwóch zdań. I to na pewno — czyli w porównaniu do wyborów z 2023 roku mamy tu zmianę na scenie politycznej, zmianę poparcia. Natomiast nie chciałbym tu operować jakimś podziałem społecznym, bo tym to raczej chcą operować politycy.