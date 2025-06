Ryszard Tadeusiewicz, profesor AGH: O Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

Tajna Organizacja Nauczycielska powstała w Krakowie jako reakcja na barbarzyńskie działania Niemców, którzy wkroczyli do tego miasta 6 września 1939 roku i od początku zaczęli prześladować polskich nauczycieli, chcąc doprowadzić do całkowitego upadku polskiego szkolnictwa szczebli wyższych niż podstawowe. Wszyscy zapewne wiedzą, na czym polegała Sonderaktion Krakau (specjalna akcja w Krakowie). Działanie Niemców było takie, że 6 listopada 1939 wezwano do jednej z sal Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego wszystkich krakowskich profesorów (144 z UJ, 21 z Akademii Górniczej i 3 z Akademii Handlowej), ale zamiast podać im zasady funkcjonowania wyższych uczelni pod administracją niemiecką (co było zapowiadane) - aresztowano ich wszystkich i wysłano do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, w którym wielu z nich nabawiło się ciężkich chorób, a co najmniej 20 zostało zamordowanych. Mało kto pamięta, że trzy dni później aresztowano i poddano prześladowaniom także 32 nauczycieli z czterech najlepszych krakowskich liceów.