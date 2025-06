Twaróg: Jeśli wiesz, jakim Karol Nawrocki będzie prezydentem, to zacznij też wróżyć z ręki

Nikt nie wie, jakim prezydentem będzie Karol Nawrocki, tak jak nikt do końca nie zna jego

przeszłości. Czy będzie w stanie odgrodzić się od Nowogrodzkiej, jak by to wyglądało w

świecie idealnym? Czy w ogóle będzie tego chciał? Jak sobie poradzi w tej najtrudniejszej od lat sytuacji geopolitycznej? Czy będzie w stanie w ogóle w jakimkolwiek stopniu współpracować z rządem? Czy będzie realizował postulaty Mentzena, które nieroztropnie podpisał bez większej dyskusji? Jak bardzo będzie utrudniał życie rządowi w imię tego, by w roku 2027 ułatwić PiS-owi wygranie wyborów parlamentarnych?