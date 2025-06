Karol Nawrocki ma objąć urząd 6 sierpnia 2025 r. Do 2 lipca stwierdzenie ważności wyborów

Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich, w których wygrał popierany przez PiS Karol Nawrocki, PKW podała w poniedziałek 2 czerwca. Od tej daty wyborcy mają 14 dni na składanie do Sądu Najwyższego protestów przeciwko wyborowi prezydenta, co oznacza, że będzie można je składać do 16 czerwca.