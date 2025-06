Co trzecie dziecko w Polsce ogląda treści pornograficzne. Dane, które przerażają rodziców

To na co szczególną uwagę zwracają autorzy raportu, to dwa nowe zjawiska: pornografia mimowolna i cyfrowa prostytucja. Pierwsze zjawisko to problem rosnący w siłę – dzieci trafiają na seksualne treści podczas przeglądania „zabawnych” filmików czy klikając w reklamy. Drugie, to rosnąca skala eksperymentowaniaz kontami typu OnlyFans i Patronite wśród nastolatek – dla „ekscytacji”, a czasem... z nudów. Co ciekawe 76 procent rodziców deklaruje, że „ufa dziecku i nie sprawdza, co robi w sieci”. Tylko 12 procent rodziców stosuje realne zabezpieczenia, jak kontrola rodzicielska, a aż 44 procent nie wie, czym jest Discord, a 58 proc. – czym jest VPN.