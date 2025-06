Posiedzenie klubu KO. Rozmawiano m.in. o czwartkowym spotkaniu z koalicjantami i powstaniu biura prasowego rządu

"W trakcie podsumowania nie padło żadne nazwisko, nawet +Jarosław Kaczyński+" - powiedział PAP jeden z parlamentarzystów klubu. "Zaczęło się w ogóle od tego, co było 20 lat temu, jak Tusk przegrał wybory (...) Generalnie przekaz w stylu: +głowy do góry, rządzimy dalej, to nie jest łatwe, ale jest możliwe+" - relacjonował.