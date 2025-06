Wybory zostały sfałszowane? Premier Donald Tusk mówi wprost, co o tym myśli

Komentując doniesienia o "znacznym wzroście" poparcia dla Karola Nawrockiego względem I tury w niektórych komisjach obwodowych, wicepremier, szef MC Krzysztof Gawkowski stwierdził w piątek 6 czerwca, iż liczy na to, że zostanie to wyjaśnione. "To ważne, żebyśmy wiedzieli, dlaczego czasami było o 200 proc. przyrostu (głosów - PAP) na jednego kandydata w jednej komisji, skoro z takiej nawet matematycznej perspektywy wydaje się to dość nieprawdopodobne" - stwierdził.