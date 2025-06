Trzaskowski czy Nawrocki – kto był bardziej medialnym kandydatem? Podsumowanie kampanii w raporcie IMM i Demagoga

Oznacza to, że w badanym okresie z informacjami o Trzaskowskim każda statystyczna osoba mogła się zetknąć prawie 400 razy, czyli blisko trzy raz dziennie, natomiast z przekazami dotyczącymi kandydata wspieranego przez PiS – 380 razy. Różnica zmniejszyła się w ostatnim tygodniu kampanii – wtedy to informacje o Nawrockim osiągnęły wyższy zasięg (1,8 mld) niż te o Trzaskowskim (1,7 mld), a w całym ostatnim miesiącu kandydat PiS wyprzedził rywala 6,2 do 5,9 mld kontaktów z przekazem.