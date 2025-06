Ogromne zwolnienia na polskiej kolei. Pracę może stracić blisko 2,5 tys. osób! "Z zakładu nie zostanie kamień na kamieniu" Marcin Koziestański

Zwolnienia grupowe przewidziane na rok bieżący zostaną zrealizowane najpóźniej do końca lipca FOT. PIOTR KRZYZANOWSKI/POLSKA PRESS

PKP Cargo planuje przeprowadzenie zwolnień grupowych. Miałyby one objąć do 1041 pracowników w 2025 roku oraz do 1388 w 2026 roku w różnych grupach zawodowych.