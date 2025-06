Dr Materska-Sosnowska: Prezydent to jest stoper, ale można rządzić bez współpracy z nim

To wybierze to środowisko. Nie wiem, czy jest mu blisko. Fakt, że podpisał bez żadnych negocjacji 8 punktów Konfederacji, nie znaczy jeszcze, że jest im do siebie blisko. Na pewno jest im blisko w stosunku do Ukrainy czy do wojny w Ukrainie. A jak się ma reszta? Zakładam, że pod tym względem jakiś research został zrobiony, a poza tym nie wiemy, kto i jakie ma argumenty na Karola Nawrockiego. Mówię to także w sensie pozytywnym, może zawarta była pewna umowa. Nie wiemy, jak będzie wyglądał skład kancelarii. Nie spodziewam się tutaj pozytywnych zaskoczeń, ale też bym nie powiedziała, że wszystko jest przesądzone. Przepraszam, ale argument „mówi się” nie jest przekonywujący. Wie pani, my mówimy tak, a porozmawia pani z kimś innym, to powie coś innego.