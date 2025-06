Strefa buforowa na granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni. Jest rozporządzenie MSWiA

Strefa objęta zakazem przebywania, tak jak ostatnio, będzie obejmowała odcinek granicy o długości 78,29 km, położony w zasięgu terytorialnym placówek SG w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. Na odcinku 59,24 km obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej. Na odcinku 15,26 km położonym w rejonie rezerwatów przyrody strefa jest szersza i wynosi ok. 2 km, a na odcinku ok. 3,79 km jej szerokość w głąb kraju to ok. 4 km.