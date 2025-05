Teoretycznie ogranicza ona pole manewru przeciwnika, pozbawiając go możliwości przeprowadzania zbrojnych najazdów na sąsiednie terytoria i zadawania im ciosów przy użyciu taktycznych środków ogniowych – przede wszystkim artylerii lufowej, broni strzeleckiej i dronów bliskiego zasięgu. Strefy buforowe utworzyły wojska graniczne ZSRR podczas kampanii afgańskiej — działały one we wszystkich północnych prowincjach Afganistanu w odległości do 100 km od granicy.