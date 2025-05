To historyczna chwila: Tak nazwano pomysł zniesienia zakazu alkoholu w kilkuset miejscach w kraju do 2026 roku. Chodzi o turystów Kazimierz Sikorski

Arabia Saudyjska luzuje swoje zasady, chce pozyskać zagranicznych turystów. l BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/East News

Arabia Saudyjska zniesie do 2026 r. zakaz sprzedaży alkoholu w kilkuset miejscach turystycznych. To powinno zachęcić ludzi do odwiedzania tego kraju.