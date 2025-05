Norwegia obawia się sabotaży i uderzenia ze strony Rosji. Dlatego ostro wzięła się za obronę kraju

Zwrócił uwagę na browary, które przestawiły się na produkcję koktajli Mołotowa. We wszystkich krajach nordyckich rządy zwiększają wydatki na obronę, dokonują oceny bezpieczeństwa i promują koncepcję całkowitej obrony. To podejście, które mobilizuje społeczeństwo do obrony przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi.