Brytyjczyk Simon Yates zwycięzcą 108. edycji wyścigu Giro d'Italia. Rafał Majka, na 13. miejscu, ze stratą ponad 23 minut do zwycięzcy

Del Toro i Carapaz cały etap do Sestriere przejechali razem, nie współpracowali i pogrzebali swoje szanse w bezowocnym pojedynku. U stóp Finestre, Richard Carapaz przystąpił do ofensywy, Meksykanin odpowiadał, a obaj słono za to zapłacili. Yates jechał swoim tempem i gdy przyspieszył i oderwał się od rywali, wsparł go cofnięty z ucieczki kolega z zespołu Belg Wout van Aert. Brytyjczyk dojechał do mety na trzeciej pozycji, za dwoma uciekinierami, Australijczykiem Chrisem Harperem i Włochem Alessandro Verre, ale z dużą przewagą nad del Toro i Carapazem.