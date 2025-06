Były selekcjoner ostro o Lewandowskim. Kapitan powinien być na zgrupowaniu

Kamil to niesamowity zawodnik nie, tylko jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie. Imponował też charakterem. Reprezentacja zawsze była dla niego najważniejsza, bez względu na to, co działo się w klubach. Nigdy nie odmawiał selekcjonerowi. Darzę Kamila naprawdę wielkim szacunkiem. I za umiejętności, i za to, co dał reprezentacji, i w ogóle polskiej piłce. Za to, jak podchodził do gry z orłem na piersi. Widać było, że to człowiek niezwykle emocjonalny, szczery. Nigdy nie zapomnę jego przemowy przed meczem z Portugalią w listopadzie 2018 r., ostatnim w Lidze Narodów. Wtedy nie było z nami Roberta Lewandowskiego, który miał kontuzję i w rolę kapitana wcielił się właśnie Kamil. Przed wyjściem z szatni na boisko dał niesamowitą przemowę w szatni. Potem, po dobrym meczu w naszym wykonaniu, zremisowaliśmy. Wtedy Kamil zachował się jak prawdziwy kapitan, który zawsze wszystko robi dla drużyny – zakończył Brzęczek.