W Pałacu Prezydenckim spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego. "Niech żyje Polska!"

Andrzej Duda zapowiedział, że będzie zapraszał Karola Nawrockiego na więcej podobnych spotkań. Zgodnie z Kodeksem wyborczym nowy prezydent powinien objąć urząd 6 sierpnia. Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta - musi to zrobić w ciągu 30 dni od podania wyników wyboru do publicznej wiadomości, czyli do 2 lipca.