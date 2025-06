Do ostatniej chwili nie było jasne, czy nowa runda negocjacji między Rosją a Ukrainą odbędzie się w Stambule. Zostały one zaproponowane przez stronę rosyjską w osobie ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, który wezwał Kijów do przygotowania projektów memorandum zawierających warunki ewentualnego zawieszenia broni. Ukraina zgodziła się i przekazała dokumenty jeszcze w zeszłym tygodniu. Delegacja rosyjska odmówiła uczynienia tego samego z wyprzedzeniem, obiecując przedstawić swoje propozycje już podczas spotkania. To właśnie odmowa Moskwy, aby wcześniej przedstawić dokument określający porządek obrad, zmusiła Kijów do zwlekania do ostatniej chwili z odpowiedzią na pytanie, czy delegacja ukraińska pojedzie do Stambułu. Dopiero wieczorem w niedzielę 1 czerwca Władimir Zełenski potwierdził, że negocjacje się odbędą.