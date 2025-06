Zełenski proponuje Putinowi rozejm do czasu ich spotkania. Prezydent Rosji: rozmów zapewne nie będzie Grzegorz Kuczyński

Zełenski proponuje Rosji rozejm po raz kolejny president.gov.ua

Ukraina proponuje zawieszenie broni w wojnie z Rosją do czasu spotkania przywódców obu państw; jeśli na tym spotkaniu zobaczymy, że możemy kontynuować dialog, rozejm zostanie przedłużony – oświadczył w środę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Władimir Putin wyraził tymczasem wątpliwość, by w najbliższym czasie doszło do kolejnej rundy negocjacji z Ukrainą w sprawie warunków zakończenia wojny.