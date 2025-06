Zawalenie się mostów w obwodzie kurskim i briańskim w Rosji, jest wiele ofiar. Ukraina twierdzi, że to rosyjska prowokacja - ZDJĘCIA

Zauważył, że "to nie pierwszy raz, kiedy Rosja wykorzystuje zamachy bombowe pod fałszywą flagą: w 1999 r. ataki terrorystyczne w Riazaniu stały się trampoliną do władzy dla (obecnego przywódcy Rosji Władimira) Putina". "Jest prawdopodobne, że stara taktyka jest wykorzystywana ponownie - tym razem nie do mobilizacji kraju, ale do manipulowania międzynarodową" - dodał.