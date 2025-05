Według doradcy duńskiego Narodowego Centrum Technologii Obronnych Jeppego Teglskova Jacobsena problem dotyczy nieuprawnionego dostępu do systemów informatycznych sektora bankowego lub energetycznego. Jak wyjaśnia ekspert, Rosja może wykorzystać tego rodzaju dojście do przeprowadzenia sabotażu w Danii, gdy dokona inwazji na jeden z krajów bałtyckich. Miałoby to na celu utrudnienie duńskiej pomocy wojskowej.