Prezydent Duda odznaczył szefa ukraińskiego wywiadu

"Szczerze dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za zaufanie i gotowość do uczczenia przyjacielskich stosunków polsko-ukraińskich! Obecna wojna to wojna o wolność, nasze zasady i wartości zjednoczonej Europy. Tylko razem możemy odeprzeć rosyjską hordę i pokonać to odwieczne zagrożenie dla Polski i Ukrainy. Nasze narody zawsze będą stały murem w walce o pokojową przyszłość bez wojny" – podkreślił Budanow.