Polacy głosują w wyborach prezydenckich. Zarejestrowała się rekordowa liczba osób

Liczba osób zarejestrowanych do II tury wyborów prezydenckich jest wyższa niż w wyborach parlamentarnych w 2023 r. - wówczas zapisało się ok. 48,8 tys. osób. Jest to też znacznie więcej niż przed II turą wyborów prezydenckich w 2020 r. (ok. 46 tys. zarejestrowanych wyborców), choć wówczas, ze względu na pandemię, głosowanie w USA odbyło się wyłącznie drogą korespondencyjną.