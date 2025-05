Putin „zaostrzył stanowisko”. Stop dla ekspansji NATO na wschód i upokorzenie Ukrainy

Kreml nie odpowiedział na prośbę o komentarz do doniesień agencji Reuters. Putin i rosyjscy urzędnicy wielokrotnie powtarzali, że wszelkie porozumienia pokojowe muszą uwzględniać „główne przyczyny” konfliktu, co jest nawiązaniem do deklarowanych przez Moskwę celów wojny, czyli „denazyfikacji” i demilitaryzacji Ukrainy. Kijów wielokrotnie powtarzał, że Rosja nie powinna mieć prawa weta w sprawie jego dążeń do przystąpienia do NATO. Ukraina twierdzi, że potrzebuje od Zachodu silnych gwarancji bezpieczeństwa, aby powstrzymać wszelkie przyszłe ataki Rosji.