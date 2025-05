W tym kontekście republikański senator Lindsey Graham, który zaproponował wprowadzenie 500% cła na towary krajów kupujących od Moskwy surowce energetyczne, wezwał Rosję do podjęcia kroków w kierunku zakończenia wojny i zagroził, że w przeciwnym razie ograniczenia wejdą w życie. Według niego Trump dąży do przywrócenia reputacji USA i zakończenia konfliktu, Ukraina „jasno dała do zrozumienia”, że jest gotowa do działania, a „Rosja wysuwa więcej wymówek, niż świat może znieść”.