W sieci pojawiło się niezwykle rzadkie nagranie z wystrzelenia pocisku Iskander. To szczególnie groźna broń używana przez Rosję przeciwko Ukrainie. Nie tylko dlatego, że pociski balistyczne zdolne są zestrzeliwać – jako jedyne dziś na Ukrainie – systemy antyrakietowe Patriot. Chodzi też o to, że czas lotu takiej rakiety do celu trwa bardzo krótko – nawet zaledwie minutę. Tylko tyle czasu ma system ostrzegania by uruchomić alarm dla ludności cywilnej.