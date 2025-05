Charytatywna superprodukcja „Jaś Skorobohaty na Dzień Dziecka. Tajemnica Wyspy Skarbów”. Książkę napisał Wojciech Bablok - WIDEO

Według najnowszych raportów Najwyższej Izby Kontroli sytuacja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce jest dramatyczna. W latach 2020–2023 liczba dzieci oczekujących na wizytę w poradni zdrowia psychicznego wzrosła ponad dwukrotnie – z prawie 10 do niemal 20 tysięcy. Próby samobójcze to druga najczęstsza przyczyna zgonów wśród nastolatków. Każdego dnia w Polsce niemal 6 niepełnoletnich osób podejmuje próbę samobójczą, z czego co drugi dzień jedna kończy się tragicznie. W ostatnich latach liczba prób samobójczych wzrosła o 77%, a liczba samobójstw – aż o 19%. System wsparcia jest niewydolny: kolejki do specjalistów wydłużają się, a dostęp do opieki psychiatrycznej i psychologicznej pozostaje niewystarczający.