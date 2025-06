Co najmniej dwie osoby zginęły, a około 20 odniosło obrażenia we wtorek rano w wyniku ataku rakietowego wojsk rosyjskich na miasto Sumy - poinformowały miejscowe władze. Do ataku doszło ok. godz. 9; według komunikatu Rosjanie zaatakowali Sumy rakietami z wieloprowadnicowych wyrzutni dalekiego zasięgu. Pięć pocisków trafiło w centrum miasta, uszkadzając m.in. samochody, ośrodek zdrowia i inne budynki. Położenie mieszkańców stolicy obwodu sumskiego pogorszy się jeszcze bardziej, jeśli do miasta zbliżą się rosyjskie wojska atakujące od północy, z terytorium obwodu kurskiego.