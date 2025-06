Córka Karola Nawrockiego i związek Rafała Trzaskowskiego z Prince Polo. O to m.in. pytali Google w ciszy wyborczej Polacy

Użytkownicy sieci pytali również o przynależność partyjną Nawrockiego. W trakcie marcowej konferencji programowej w Szeligach prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o poparciu partii dla Nawrockiego. "Nawet ci, bo dziś tacy są, także po naszej stronie - Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli za Karolem Nawrockim, ale nie wiedzieli do końca, czy to jest nasz partyjny kandydat, czy my go także popieramy jako kandydata obywatelskiego, już dzisiaj wiedzą" - mówił wtedy Kaczyński. "Wiedzą, że to nasz kandydat. Innego nie ma" - podkreślił.