Roman Giertych złożył zawiadomienie w sprawie "chińskiej ingerencji w wybory w Polsce". Jest reakcja ABW

Przypomnijmy, że w wyborach prezydenckich można było głosować poza miejscem stałego zameldowania na podstawie otrzymanego zaświadczenia. Ruch Kontroli Wyborów kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością przy pomocy specjalnej aplikacji weryfikował w lokalach wyborczych zaświadczenia, aby sprawdzić, czy nie były one używane kilkukrotnie. Przez to miało dochodzić do odmowy wydania kart do głosowania.