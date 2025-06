Były prezydent Sopotu Jacek Karnowski podsłuchiwany Pegasusem. Zarzuty dla dwóch funkcjonariuszy CBA

Jak wskazał prokurator "czynności operacyjno-rozpoznawcze, w tym kontrole operacyjne, zostały zainicjowane, a następnie przeprowadzone, pomimo braku przesłanek faktycznych i prawnych warunkujących dopuszczalność ich stosowania". "Zarzuty dotyczą także wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w postanowieniach Sądu Okręgowego w Warszawie poprzez podstępne wprowadzenie sędziów w błąd co do istnienia przesłanek do zastosowania i przedłużenia kontroli operacyjnych" - dodał.