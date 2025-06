Uderzy to w dostawy towarów do centralnej Rosji – z powodu opóźnień w portach Dalekiego Wschodu i na kolei logistycy od zeszłego roku zaczęli aktywnie przechodzić na transport samochodowy. Według danych Tradest transport morski i kolejowy jest tańszy niż transport ciężarówkami, ale ładunki z Chin przez porty Dalekiego Wschodu i koleją są dostarczane do Moskwy w ciągu 45-55 dni, drogą morską do Sankt Petersburga – w ciągu dwóch miesięcy, a transportem samochodowym – można to zrobić w mniej niż trzy tygodnie. - Teraz możemy stracić tę przewagę. Nasze źródła w urzędzie celnym i organach ścigania twierdzą, że wzmożone kontrole potrwają co najmniej miesiąc, a może nawet na zawsze – obawia się pracownik dużej firmy transportowej.