"krótka piłka": Futbol to sport zespołowy, co PSG Luisa Enrique udowodniło ponad wszelką wątpliwość. Nawet jeśli kosztuje niemoralną kasę

Tymczasem bohaterem decydującej rozgrywki został ten trzeci – Desire Doue (wyceniany we wspomnianym źródle na „zaledwie” 60 milionów euro). W Monachium grał niewiele ponad godzinę, ale to on zaliczył asystę, potem dołożył dwa trafienia – po podaniach Dembele i Vitinhy – i w branżowej „L’equipe” został oceniony na 10. Czyli na maksa, na notę marzeń! W pełni zresztą zasłużenie, bo o ile PSG dało w Monachium niezapomniany koncert, to głównym solistą w orkiestrze dyrygowanej przez maestro Enrique był właśnie DD. Naprawdę wątpliwe, aby po tak spektakularnym występie tego młokosa – który jutro skończy dopiero 20 lat – w finale Ligi Mistrzów ktoś na Parc des Princes zatęsknił jeszcze za Mbappe…