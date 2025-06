Iga Świątek awansowała do półfinału wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open

Świątek szybko rozwiała wątpliwości i błyskawicznie odrobiła stratę. W końcówce seta to Ukrainka znacznie częściej starała się grać ofensywnie, spychała raszyniankę do defensywy, nie była jednak w stanie po raz kolejny wykorzystać słabszej postawy serwisowej wyżej notowanej rywalki. Za to nasza tenisistka nadarzającą się w jedenastym gemie okazję wykorzystała, a w kolejnym wreszcie pokazała się ze znakomitej strony, posłała aż trzy asy serwisowe i przypieczętowała awans do najlepszej czwórki turnieju.