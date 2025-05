Wszystkie potęgi upadają. Tylko nigdy nie wiadomo kiedy

Teraz do naszych rąk trafia jej polska wersja, bardzo elegancko wydana przez wydawnictwo Prześwity. Po raz kolejny można się przekonać, jak potężne to dzieło. Nie da się go sprowadzić do prostej konkluzji, że przewidywania upadku potęgi USA są przesadzone. To erudycyjna wyprawa w głąb światowej cywilizacji na przestrzeni dziejów. Paul Kennedy prowadzi nas przez kolejne zmiany w globalnym układzie sił, pokazując, jak głodne sukcesu kraje odnoszą wielki sukces, by potem załamać się pod wpływem własnych kryzysów. Schemat uniwersalny - ale sposób, w jaki Kennedy go opisał, robi wrażenie także dzisiaj. Bo wszystkie potęgi upadają. Tyle że nigdy nie wiemy, kiedy do tego dochodzi.