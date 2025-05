Prof. Mirosława Grabowska: Ta kampania obraża naszą inteligencję

Raczej nie. Podział między PO a PiS-em jest bardzo głęboki i dobrze zakorzeniony w strukturze społecznej. Na PO i Rafała Trzaskowskiego głosuje warstwa wyższa, a na Karola Nawrockiego i PiS warstwa niższa, czy - jak to się czasem mówi - klasa ludowa. On nie jest związany tylko z przekonaniami czy wyborami ideowymi i światopoglądowymi. On sięga głębiej, dotyka podziałów - nie lubię tego określenia, ale go użyję - klasowych. Nawiązał pan w pytaniu do koncepcji podziału postkomunistycznego, który został rozsadzony przez dwie partie strony solidarnościowej. To nie jest jedyny taki przypadek w historii. Podobnie kształtowała się scena polityczna w Irlandii - bojowników, którzy wspólnie walczyli o niepodległość Irlandii, podzielił stosunek do traktatu angielsko-irlandzkiego; przeciwnicy traktatu rozpoczęli wojnę domową.