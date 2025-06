W raporcie wskazano także, że media w Polsce są silnie spolaryzowane, a przekaz w „większości mediów” – w tym u nadawcy publicznego – ograniczył dostęp do informacji bezstronnych. Dodano, że jedyna telewizyjna debata między dwoma kandydatami przed drugą turą „charakteryzowała się brakiem jakiejkolwiek skutecznej moderacji”, co pozwoliło na wykorzystanie jej jako platformy do wzajemnych oskarżeń, a nie jako sensownego porównania programów politycznych.