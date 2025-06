Polacy wciąż bardzo łatwo dają się wciągnąć w logikę politycznej polaryzacji

Na pewno będzie prezydentem niezależnym od rządu, nie będzie ułatwiał im pracy. To będzie jeszcze trudniejsza kooperacja niż z Andrzejem Dudą. W opinii PiS i samego Nawrockiego, rząd wykorzystał cały aparat państwa w „Operacji Karol” by go zniszczyć. To musi spowodować konkretną reakcję odwetu gdy zostanie prezydentem. To może być wojna na górze.