Dr Tomasz Słupik: Nawrocki będzie robił wszystko, żeby utrudnić życie temu rządowi

Ta stosunkowo dużo, choć widzimy 45 do 55, to jest 10 procent różnicy. Kobiety się zmobilizowały, frekwencja wśród kobiet była wysoka. Przekaz Karola Nawrockiego, ale też jego przeszłość, jego sposób widzenia rzeczywistości dotycząca roli kobiety były dość charakterystyczne. Widać jednak, że w matecznikach PiS-u polskie kobiety widzą w ten sposób swoją rolę w tradycyjnym modelu rodziny i one zagłosowały właśnie na Karla Nawrockiego. Może nas to dziwić, ale to są fakty, trzeba je dostrzec i starać się je zinterpretować. Gdyby rozszerzę tę perspektywę, są badania dotyczące hierarchii wartości polskiego społeczeństwa. One są prowadzone od lat. I między innymi one, ale nie tylko pokazują, że polskie społeczeństwo jest relatywnie tradycyjnie konserwatywne. Oczywiście na pierwszym miejscu jest rodzina, później zdrowie, sukces rodzinny. Dla sporej części wyborców, szczególnie starszych, kościół katolicki odgrywa absolutnie fundamentalną rolę. Wśród młodych jest inaczej. To jest zresztą pewien paradoks, młodzi głosują na konserwatystów, czasami wręcz skrajnych libertarian, a ich relacje z kościołem są bardzo luźne. To jest to dosyć interesujące, ciekawe, ale oni bardziej głosują na markę pod tytułem Mentzen. A wracając do kobiet, jako człowieka fakt, że zagłosowały na Karola Nawrockiego mnie dziwi, ale jako politologa już mniej, raczej staram się wyjaśnić, czemu tak się dzieje.