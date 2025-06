Konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Znamy oficjalne wyniki wyborów prezydenckich

- Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów prezydenckich. Wydano 21 mln 33 tys. 457 ważnych kart do głosowania. Uprawnionych do głosowania było 29 mln 363 tys. 722 osoby. Państwowa Komisja Wyborczaa stwierdziła, iż w głosowaniu na prezydenta został wybrany Karol Tadeusz Nawrocki - podał przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak