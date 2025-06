Na czele kampanii przeciwko euro stoi skrajnie nacjonalistyczna partia Odrodzenie, która niedawno podpisała umowę o współpracy z rządzącą partią Rosji, putinowskim ugrupowaniem Jedna Rosja. Działacze Odrodzenia twierdzą, że jeśli ludzie nie wykorzystają swoich oszczędności w określonym czasie, zostaną one im odebrane. Albo, że cyfrowe euro zostanie wprowadzone, aby władze mogły wszystkich monitorować. Żadna z tych informacji nie jest prawdziwa, ale ogólny brak zaufania do polityków, instytucji i mediów przyczynia się do utrzymywania wysokiego poziomu napięcia i niepokoju. Reakcja rządu na dezinformację dotyczącą przyjęcia euro była praktycznie nieobecna, nie przeprowadzono żadnej szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej skierowanej do ogółu społeczeństwa.