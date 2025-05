CBOS: Andrzej Duda liderem rankingu zaufania - ufa mu 48 proc. Polaków. Na którym miejscu Nawrocki i Trzaskowski?

"Tuż przed majowym głosowaniem zaufanie do Rafała Trzaskowskiego deklarowało o 5 pkt proc. mniej badanych niż miesiąc wcześniej i – co ważne w perspektywie drugiej tury wyborów – do wysokiego, nienotowanego wcześniej poziomu wzrosła liczba respondentów wyrażających w stosunku do niego nieufność (45 proc., wzrost o 5 pkt proc.)" - zauważa CBOS.