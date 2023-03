Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 23.03.2023 Redakcja Wiadomości

EpiskopatNews na swoim profilu na Twitterze napisał 23.03.2023: ""#BibliaNaDziś: "Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo" (J 5, 31-47). "".