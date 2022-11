Formacja Cukier czyli Amek Krebs i Bartek Caboń o projekcie z Vieniem, o pracy u Dawida Kwiatkowskiego, o sanah - WIDEO Tomasz Dereszyński

Przed Wami formacja słodka w nazwie choć nie słodzi nikomu. Amek Krebs i Bartek Caboń czyli projekt Cukier. Napisano o zespole: Trudno znaleźć jakiekolwiek odniesienie ich twórczości zarówno w sferze muzycznej, jak i tekstowej. Konkretna teza. Panowie mają właśnie za sobą featuring u Vienia. To kawałek z konkretnym przekazem. Chodzi o utwór: Vienio/Łysonżi feat. Cukier - “Nie mam dobrych wiadomości” (prod. Amek Krebs). Utwór ma za zadanie uświadomić wszystkim wielką skalę procederu handlu ludźmi i niewolnictwu w dzisiejszych czasach. Formacja Cukier bawi się stylami, miesza formy, zaskakuje, intryguje. Latem 2022 muzycy odbyli tournee z objazdówkami po domach z "dostawą cukru". Bartek i Amek mają okazję wspólnie pracować w zespole Dawida Kwiatkowskiego. Tu mają swój zupełnie inny świat. Czy coś łączy te oba muzyczne światy? Jak się poznali? Co ich denerwuje? Na marginesie, oberwało się sanah. Za co? Zapraszam do obejrzenia muzotoku. Tomasz Dereszyński.