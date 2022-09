Hailey Bieber "ukradła" Justina Biebera Selenie Gomez? Modelka pierwszy raz komentuje plotki o romansie

Hailey Bieber gościła w podcaście "Call Her Daddy" prowadzonym przez Alexis Cooper. Prowadząca dopytywała modelkę o początki relacji z Justinem Bieberem.

Historia miłości Justina i Hailey Bieber

Justin i Hailey Bieber są małżeństwem od 2018 roku. Pierwszy raz widziano ich razem w 2011 roku, gdy 14-letnia wówczas Hailey i jej ojciec, aktor Stephen Baldwin, spotkali się z 16-letnim Justinem Bieberem w Nowym Jorku podczas oficjalnej premiery filmu biograficznego o Bieberze "Never Say Never". Muzyk był wówczas w związku z Seleną Gomez.

W 2015 roku, Kanadyjczyk otwarcie przyznał, że jest zakochany w Hailey. Mimo to, do 2017 roku widywał się z Seleną, a jego przyszła żona pojawiła się publicznie w towarzystwie innego kanadyjskiego wokalisty - Shawna Mendesa. W 2018 roku, Justin oświadczył się znanej modelce, a para kilka miesięcy później wzięła ślub.