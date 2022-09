Justin Bieber zawiesza karierę. W oświadczeniu na Instagramie tłumaczy powody decyzji. Chodzi o zdrowie

Bieber zawiesza karierę

Justin Bieber opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym przyznaje, że trasa koncertowa go „przeczołgała” i musi zająć się swoim zdrowiem.

„W tym roku publicznie powiedziałem o mojej walce z zespołem Ramseya Hunta, przez który miałem sparaliżowane pół twarzy. Wskutek tej choroby nie byłem w stanie zagrać amerykańskiej części mojej trasy koncertowej. Po okresie wypoczynku i konsultacji z moimi lekarzami, rodziną i zespołem ruszyłem do Europy z nadzieją, by kontynuować trasę. Zagrałem sześć koncertów, które naprawdę mnie przeczołgały. W miniony weekend wystąpiłem na festiwalu Rock in Rio i dałem z siebie wszystko ludziom w Brazylii. Po zejściu ze sceny dobiło mnie zmęczenie i zdałem sobie sprawę, że potrzebuję zająć się moim zdrowiem. Dlatego od tej pory robię sobie przerwę od koncertowania. Będzie ze mną dobrze, ale potrzebuję czasu na odpoczynek” – czytamy w oświadczeniu piosenkarza.